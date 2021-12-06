Бангкок, 6 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был выявлен на территории Таиланда. Об этом 6 декабря рассказал на брифинге в министерстве здравоохранения страны гендиректор департамента контроля заболеваний таиландского минздрава доктор Опхат Канкавипхонг.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Заражение «омикрон"-штаммом обнаружено у 35-летнего гражданина США, привитого от COVID-19 вакциной Johnson & Johnson в июне, прибывшего в Таиланд из Испании 30 ноября по бескарантинной программе Test & Go (проходи тест и иди)», — сказал он.

Также Канкавипхонг уточнил, что указанный американский гражданин 28 ноября сдал в Испании тест на коронавирус, показавший отрицательный результат, а 30 ноября его же тест, сделанный после прилета в Таиланд, оказался положительным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 32136 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым низким числом с 14 октября.