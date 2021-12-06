Москва, 6 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе в последние годы содержит элементы потенциальной нестабильности. Об этом 6 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Индию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срегей Лавров

«Основное внимание уделили ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где в последние годы накапливаются элементы нестабильности, которые рискуют подорвать универсальную архитектуру сотрудничества, которая здесь складывалась многие десятилетия вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», — заявил Лавров.

«Мы выразили серьёзную обеспокоенность по поводу той деятельности, которой здесь занимаются Соединённые Штаты под лозунгом «Индо-Тихоокеанских стратегий», создавая здесь закрытые блоковые структуры», — указал он.