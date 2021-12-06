Воронеж, 6 декабря, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Администрация города закупит 155 квартир для расселения жителей аварийных домов, об этом сообщили в пресс-службе мэрии 6 декабря. Приобретение жилья проводиться в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж».

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийный дом в Воронеже

В настоящее время на электронной площадке «РТС-Тендер» размещены аукционы на приобретение девяти готовых квартир со 100%-ной отделкой для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также на приобретение 146 объектов долевого строительства в многоквартирных домах со сроком сдачи в 2022 году. Всего будет закуплено 155 новых квартир. На момент передачи квартиры должны иметь чистовую отделку «под ключ».

Всего на приобретение жилья власти выделили 423,1 млн рублей, в том числе 160 млн рублей из муниципального бюджета, 147,8 млн из регионального и 115,3 млн — из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2010 года в Воронеже реализуется муниципальная программа «Снос и реконструкция многоквартирного жилого фонда», в 2017 году её действие продлили до 2030 года. По данным мэрии, в 2020 году в Воронеже полностью расселили 12 аварийных домов, также было снесено 24 дома, расселённых ранее.