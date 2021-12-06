Новосибирск, , 12:52 — REGNUM В Новосибирске завтра, 7 декабря, ожидается умеренный мокрый снег, метель, на дорогах — местами гололедица, 8 и 9 декабря — значительное понижение температуры: в дневные часы — до — 20 °C, в ночные часы — до — 27 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, завтра, 7 декабря, в городе ночью прогнозируется до −4…−6 °С, днём −2…−4 °С с понижением в течение дня, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, небольшой местами умеренный мокрый снег, днём местами метель, на дорогах — местами гололедица.

8 декабря ночью ожидается −17…−19 °С, резкое похолодание, днём 17…-19 °С, ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с; небольшой снег, днём преимущественно без осадков.

9 декабря ночью — −25…−27 °С, днем −17…−19 °С, ветер северо-западный, западный, 2−7 м/с, преимущественно без осадков.