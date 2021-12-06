Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. 30 миллионов рублей, выделенные Переславлю-Залесскому на технологию производства рекультиванта, вернулись в бюджет Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, странная закупка появилась в 2019 году. Администрация Переславля-Залесского за счёт средств областного бюджета планировала разработать технологию производства рекультиванта для восстановления бывших карьеров и других нарушенных земель. При этом речь шла вовсе не о засыпке каких-то конкретных карьеров, а именно о научной работе по разработке технологии. Закупка выглядела крайне странно с учётом множества куда более насущных проблем в городе.

Подрядчиком стало ООО «Экотех» из Москвы. Предполагалось, что подрядчик выполнит работу всего за 25 дней. Однако на этапе приемки работ администрация Переславля отказалась подписывать документы и производить оплату. ООО «Экотех» требовала заплатить деньги за выполненную работу через суд, но проиграло.

Суд назначил экспертизу проведенной работы. Эксперты АНО «Центр экологических экспертиз» установили, что переданная исполнителем заказчику документация не соответствует требованиям ГОСТ. Кроме того, название работы не соответствует ее цели. В технической документации представлена технология производства рекультиванта, которая является одним из способов вторичного использования отходов.

Однако такие результаты работы не могут служить основанием для принятия решения о хозяйственной необходимости возвращения в оборот нарушенных земельных участков. Именно это было заявлено как цель научно-исследовательской работы в описании объекта закупки. Суд счел заключение экспертов допустимым и достоверным доказательством по делу.

«Cуд полагает установленным тот факт, что работы выполнены с ненадлежащим качеством, не позволяющим заказчику использовать результат работ по назначению, что исключает возникновение на стороне заказчика обязанности по оплате,» — говорится в решении Арбитражного суда Ярославской области от 24 августа 2021 года.

В удовлетворении иска компании ООО «Экотех» отказано. Администрация Переславля-Залесского сообщает, что деньги, выделенные на разработку рекультиванта, были возвращены в бюджет Ярославской области еще в 2020 году. Тем не менее, по информации, размещенной на сайте госзакупок, контракт на разработку рекультиванта до сих пор находится на стадии исполнения, контракт с поставщиком не расторгнут.

Новый конкурс на разработку рекультиванта не объявлялся. Администрация Переславля-Залесского не ответила на вопрос, по какой причине пропала необходимость в рекультивации поврежденных земель на территории городского округа Переславля-Залесского.