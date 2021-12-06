Тбилиси, 6 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Рост экономики Грузии по итогам 2021 года, согласно прогнозу министерства финансов страны, составит 10,5%. Об этом 6 декабря на заседании правительства сообщил глава минфина Лаша Хуцишвили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«И в следующем году экономический рост предполагается довольно высокий — 6%. Важно, что средний экономический рост в 2022 — 2025 годах также будет высоким, в пределах 5,5%», — сказал Хуцишвили.

Он отметил, что благодаря высоким темпам роста экономики Грузии, в текущем году был пересмотрен госбюджет, в котором дефицит сократили до 4,2%. Также получилось сократить государственный долг с 60% от ВВП до 51%.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который проводил совещание отметил, что в стране, несмотря на сложности, связанные последствиями карантинных мер против пандемии, в госбюджете на 2022 год не стали сокращать капитальные расходы.

Стоит отметить, что высокие темпы роста экономики Грузии отстают от темпов роста инфляции. По итогам десяти месяцев она составила 12,5% в годовом исчислении.