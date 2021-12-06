Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM В Петербурге в понедельник, 6 декабря, полностью восстановили движение по второй (синей) линии Петербургского метрополитена, частично прерванное из-за падения человека на пути на станции «Озерки».

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Из-за ЧП движение осуществлялось только на участке «Купчино — Удельная». С 12:33 мск движение осуществляется в полном объеме, сообщили в пресс-службе подземки.

Упавший 25-летний мужчина жив, уточнили в метрополитене.

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