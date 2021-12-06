Санкт-Петербург, 6 декабря 2021, 12:50 — REGNUM В Петербурге в понедельник, 6 декабря, полностью восстановили движение по второй (синей) линии Петербургского метрополитена, частично прерванное из-за падения человека на пути на станции «Озерки».
Из-за ЧП движение осуществлялось только на участке «Купчино — Удельная». С 12:33 мск движение осуществляется в полном объеме, сообщили в пресс-службе подземки.
Упавший 25-летний мужчина жив, уточнили в метрополитене.
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