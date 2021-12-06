Улан-Удэ, 6 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Единственному в Бурятии здравствующему участнику наступления под Москвой в 1941 году Иннокентию Княжеву вручили памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства соцзащиты населения.

Министерство социальной защиты населения Бурятии Памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву»

Иннокентий Андреевич был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии в октябре 1941 года. После прохождения месячных курсов на станции Дивизионная под Улан-Удэ, его включили в состав 97-й Сибирской дивизии, которую перебросили на Волоколамское шоссе, где он во время боя был контужен.

«Рядовой пехоты Иннокентий Андреевич Княжев после выписки из госпиталя принял участие в обороне Москвы, Курской дуге, в освобождении Белоруссии, Украины, форсировал Днепр. Закончил войну в Кенингсберге, где получил ранение», — отметили в ведомстве.

Ветеран был награждён орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». После войны работал в родном Еравнинском районе, затем переехал в Улан-Удэ.