Москва, 6 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В топ-3 наиболее уместных и допустимых тем для шуток, по мнению жителей России, вошли отношения с начальством (69%), отношения в семье (63%) и экономические и социальные проблемы России (63%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Шутка?!

Среди запретных тем, над которыми нельзя шутить, граждане назвали особенности здоровья других людей (91%), религию (80%), национальные особенности и традиции разных народов, историю России, СССР и Российской империи (по 69%).

К чёрному юмору относятся отрицательно 77% опрошенных. Они не признают насмешек над смертью, насилием и болезнями — 83% среди женщин, 83−87% среди граждан старшего поколения. Лишь 5% любят чёрный юмор, 16% — безразличны.

Опрос по телефону проведён 12 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, более половины жителей России (50%) готовы поддержать смехом даже несмешные шутки собеседников.

Читайте подробнее: Большинство жителей РФ готовы поддержать смехом несмешные шутки