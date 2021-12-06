Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM С начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались восемь детей, у всех умерших были тяжелые сопутствующие заболевания. Об этом 6 декабря сообщили главный детский инфекционист города и главный неонатолог Минздрава России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Больничная койка

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По словам главного детского инфекциониста Петербурга, заведующей отделением Детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова Елены Дондурей, в 2020 году в этой больнице от ковида умерли два ребенка, а в 2021 году — один.

«Все трое были с тяжелой патологией, ожирением, пороками», — добавила она.

В свою очередь главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов сообщил, что в университетской клинике скончались с апреля 2020 года пять детей — все умершие были с онкологическими заболеваниями и лейкозом.

Добавим, что заболеваемость COVID-19 среди детей в городе на Неве с ноября находится на плато.

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