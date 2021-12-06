Ла-Пас, , 12:58 — REGNUM Комитет ООН против пыток опубликовал в субботу отчет, касающийся властей Боливии, а также других южноамериканских стран. Об этом сообщает Mercopress со ссылкой на комитет ООН.

В случае с Боливией Комитет выразил обеспокоенность недостаточным продвижением в расследовании предполагаемых пыток, жестокости и чрезмерного применения силы во время кризиса 2019−2020 годов и попросил нынешних должностных лиц расследовать все случаи, а также привлечь к ответственности и наказать правонарушителей. Комитет также подчеркнул отсутствие независимости и автономии судебной власти и призвал правительство срочно провести реформу в этом отношении.

В документе отмечается, что Боливии следует пересмотреть существующие механизмы выбора и отстранения судей и прокуроров, а также то, что судебные дела по обвинению в подстрекательстве к мятежу и терроризму «основаны на крайне расплывчатых концепциях». В Боливии сейчас находится не менее десятка человек, находящихся в предварительном заключении за подстрекательство к мятежу, заговор и терроризм в связи с предполагаемым переворотом в 2019 году, в том числе и бывший президент Жанин Аньес.

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