Ставрополь, 6 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в 2022 году будет построено 25 объектов здравоохранения. Они появятся там, где раньше никогда не было медучреждений, и необходимость в них давно назрела, либо заменят уже устаревшие медорганизации. Об этом сообщил министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

Windons В больнице

Кроме того, на будущий год запланировано обновление 75 объектов здравоохранения, требующих ремонта. До конца года все контракты на выполнение работ в этих медорганизациях будут заключены, пока же минздрав заключил контракты по 60 из них.

По данным ведомства, на модернизацию первичного звена здравоохранения Ставрополья на ближайшие пять лет планируется направить 15 млрд рублей. На эти деньги будут строить новые здания медучреждений, проводить ремонт уже имеющихся и обновлять автотранспорт и базу медоборудования.