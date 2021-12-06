Кемерово, 6 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области организована проверка в связи со смертью работника на «Кедровском угольном разрезе». Об этом сообщила прокуратура региона.

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«По предварительным данным, работник получил травму электрическим током при производстве ремонтных работ», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.

Напомним, что 25 ноября на кузбасской шахте «Листвяжная» произошла авария. Погиб 51 человек.