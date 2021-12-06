Хабаровск, , 12:40 — REGNUM На островах Курильской гряды российские военные приступили к тренировке со стрельбами. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Военные учения Mil.ru

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В полевых условиях военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин. В ведомстве отметили, что военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО на Курильских островах отработают нормативы по основным предметам боевой подготовки.

В ходе учения подразделения будут использовать средства связи нового поколения, а для обнаружения целей и корректировки огня будут применяться беспилотники «Орлан-10» и «Элеорон-3», пишет «Интерфакс».

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря пресс-служба ВВО сообщила о прошедших на Курильских островах и Сахалине тактических учениях с масштабными боевыми стрельбами. В ходе них мотострелковые и артиллерийские подразделений отработали подготовку и ведение противодесантной обороны.

В учениях приняли участие свыше 3, 5 тыс. человек, было задействовано около 1000 единиц техники, в частности, танки Т-72Б, самоходные гаубицы «Гвоздика», «Акация», пушки «Гиацинт», РСЗО «Град», противотанковые пушки «Рапира», минометы «Поднос».