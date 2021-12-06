Щелковский район, Московская область, , 12:44 — REGNUM Исполнять обязанности главы Звездного городка будет Алексей Викторенко. Об этом 6 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Подмосковья отметил, что чиновник является коренным жителем Звездного городка. Ранее он работал в таможенных органах.

«Вы знаете все проблемы, специфику города, в том числе и по сотовой связи — мелочь, но важная. Прошу также продолжать работу по благоустройству», — обратился губернатор к Викторенко.

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