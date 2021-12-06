Калуга, , 13:37 — REGNUM На территории Калужской области за 11 месяцев 2021 года произошло 2595 пожаров. 55 человек погибли, пострадали 43 человека, в том числе трое детей. Об этом 6 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUMM со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Калужской области Владислава Блеснова.

Пожар в жилом доме деревни Акатово Жуковского района 40.mchs.gov

Больше всего пожаров и пострадавших людей — в Калуге, Обнинске, Думиничском, Боровском, Малоярославецком, Износковском и Хвастовичском районах. В 2020 году в регионе случилось 2742 пожара, в которых 65 человек погибли и 46 пострадали.

Среди основных причин пожаров — нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнем. Во время предстоящих новогодних праздников МЧС области прогнозирует рост количества пожаров в среднем на 30% больше обычных дней.

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