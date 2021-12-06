Нижний Новгород, 6 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. На создание в Нижнем Новгороде «квантовой долины» российское правительство планирует потратить 10 млрд рублей, передаёт «GiperNN».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Из этих денег 9,3 млрд рублей предоставят из внебюджетных источников, а оставшиеся 700 млн рублей возьмут из бюджета Нижегородской области.

Также стало известно о том, что под строительство кластеров «квантовой долины» в столице Приволжья выделят несколько земельных участков общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.

Проект нижегородской «квантовой долины», участие в котором могут принять организации, занимающиеся разработкой и производством высокотехнологичных продуктов и услуг, планируют реализовать до 2030 года.