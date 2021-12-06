Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM За последние сутки в коронавирусные стационары Петербурга был доставлен 271 пациент, это на 68 человек меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 6 декабря в региональном оперштабе.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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В больницах Петербурга на стационарном лечении находятся 5869 человек, это на 23 человека больше, чем сутками ранее. Из больниц за 5 декабря выписали всего 110 человек — на 261 пациента меньше, чем в предыдущий день.

В реанимациях ковидных стационаров Петербурга находятся 580 человек (-12 к уровню предыдущих суток). К аппаратам ИВЛ подключено 319 человек (-3).

Всего в городе развернуто 7949 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных медучреждениях, доля свободных коек составляет 44,35% от норматива Минздрава России.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге получает 28 497 человек (-12). На карантине находится 2917 человек (-168), в обсерваторе — 41 человек (-8).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Петербурге снизился на 0,09 ед. и составляет 1,07 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один ковид-положительный пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 2412 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 794 человека, скончались 55 человек.

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