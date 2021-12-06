Москва, 6 декабря 2021, 12:37 — REGNUM В отношении блогера и бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного за опасную езду в Москве, составлен административный протокол. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что протокол составлен по ст. 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».
Чоршанбиеву грозит штраф и выдворение из страны. Решение будет принимать суд Москвы.
Блогер и боец ММА Чоршанбиев, который является уроженцем Таджикистана, был задержан в Москве 3 декабря. Будучи без водительских прав и полиса ОСАГО, он устроил гонки по Лефортовскому тоннелю.