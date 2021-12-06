Москва, 6 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В отношении блогера и бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного за опасную езду в Москве, составлен административный протокол. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Опасное вождение

Отмечается, что протокол составлен по ст. 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».

Чоршанбиеву грозит штраф и выдворение из страны. Решение будет принимать суд Москвы.

Блогер и боец ММА Чоршанбиев, который является уроженцем Таджикистана, был задержан в Москве 3 декабря. Будучи без водительских прав и полиса ОСАГО, он устроил гонки по Лефортовскому тоннелю.