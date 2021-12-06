Нижний Новгород, 6 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Среднедушевые доходы жителей Нижегородской области в январе — сентябре 2021 года составили 35,6 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в материалах Нижегородстата.

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В сравнении с аналогичным периодом 2020 года этот показатель увеличилась на 11,6% или на 3,7 тысячи рублей.

В то же время реальные денежные доходы нижегородцев, скорректированные с учетом инфляции, за год выросли лишь на 3,8%.

Также в статистическом ведомстве сообщили, что величина прожиточного минимума в Нижегородской области в третьем квартале текущего года превысила 10,8 тысяч рублей.