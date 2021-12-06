Сеул, , 12:35 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1690 человек. Об этом 6 декабря сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 6 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 678 737 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 83,1%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1963 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 41 341 888 человек. Уровень полной вакцинации составил 80,5%.

«Бустерную» дозу получили 3 650 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 3 956 401 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4325 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 477 358.