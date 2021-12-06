Москва, , 12:35 — REGNUM Член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Илья Герасев (выбран от Республики Карелия) одобряет идею законопроекта о страховании волонтеров.

Волонтеры в борьбе с COVID-19 Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по делам молодежи Артем Метелев (фракция «Единая Россия») предложил меры поддержки волонтерского движения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря в рамках парламентских слушаний. В частности, он сообщил, что законопроект о страховании волонтеров парламентарии рассчитывают внести в Госдуму до конца 2021 года.

Автор «Идея очень хорошая. Например, у нас в регионе давно идут разговоры, этот вопрос ставится уже с 2016 года. Тогда у нас были первые попытки объединить и поддержать волонтеров. Такие инициативы регионы всегда приветствуют. Единственное, что нас беспокоит на сегодняшний день: непонятен механизм учета волонтерской деятельности. Например, если человек пошел покупать железнодорожные билеты со скидкой, он должен иметь подтверждение своего статуса. Раньше в регионе существовали волонтерские книжки, где ставились соответствующие отметки», — отметил Илья Герасев.

Автор «Что касается финансовых вопросов, то регионы всегда вздрагивают, когда сверху приходит какая-либо инициатива, поскольку, как правило, нагрузка ложится на плечи самих регионов. Но если финансирование федеральное, то это значительно упрощает ситуацию. Мы как регион и я как член ОП РФ, относимся к инициативе исключительно позитивно», — завершил свой комментарий общественный деятель.

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