Астрахань, 6 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Астраханской области 6 декабря подтверждено 246 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 75 тыс. 707 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 975 человек.

За весь период 2223 человека скончались. Шесть новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.