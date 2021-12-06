Кашира, Московская область, , 12:36 — REGNUM К исполнению обязанностей главы Каширы приступил Николай Ханин. Об этом 6 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Николай Александрович работает в Московской области давно, энергично. Очень рассчитываю, что в важном для нас округе команда, которую вы подберете будет продолжать реализовывать те дела, о которых мы говорим», — сказал Воробьев.

Также губернатор выразил надежду на прямой контакт главы Каширы с жителями.

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