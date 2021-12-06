Тбилиси, 6 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В госбюджете Грузии на 2022 года заложено повышение зарплат государственных служащих. Об этом 6 декабря сообщил на заседании правительства премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Фирс Журавлев. Чиновник (фрагмент). 1884

«В следующем году в бюджете предусмотрено повышение заработной платы в государственном секторе примерно на 10%», — сказал глава правительства.

Он отметил, что решение было принято, несмотря на сложности, связанные последствиями карантинных мер против пандемии. В будущем планируется продолжить повышать заплаты чиновникам.

Напомним, в августе Гарибашвили заявил, что госслужащим в стране не поднимали заплату в течение нескольких лет. По его мнению, из-за этого чиновники недостаточно мотивированы.