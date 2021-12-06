Москва, , 12:31 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 91 человек. Об этом 6 декабря сообщает столичный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Москва по-прежнему лидирует по суточной смертности от ковида среди регионов России, однако её показатель ежедневно снижается. Днём ранее коронавирус унёс 92 жизни, два дня назад — 93. Всего в Москве от коронавирусной инфекции за время пандемии умерли 34 759 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые с 8 ноября суточная смертность от коронавирусной инфекции в России оказалась ниже уровня 1,2 тыс. летальных исходов за сутки.