Москва, , 12:31 — REGNUM Единовременные выплаты российским пенсионерам помогут облегчить им непростую жизнь и значительно снизят социальную напряженность среди пожилых людей с низким уровнем доходов? заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

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«Уже давно очевидно, что государственного бюджета сегодня есть и 5 млрд рублей и 50 млрд рублей на единовременную поддержку. К сожалению, граждане с низкими доходами проедают деньги сразу, потому что в реальной жизни за 12 прошедших месяцев цены на товары и продовольствие подросли как минимум на 20−30%.

Поэтому сегодня поддержка государства и в 5 тыс. рублей, и в 10 тыс. рублей воспринимается не как разовая подачка, а как продолжающееся усиление вектора социальной политики.

В России принято много важных и, казалось бы, судьбоносных законов. Они красиво прописаны, но менять нужно отношение профильных органов власти к людям здесь и сейчас.

Вот почему развитие цифрового социального казначейства сегодня является судьбоносным маркером в достижении успеха проводимых реальных улучшений и преобразований.

К сожалению, в некоторых, даже очень приятных для населения объявлениях, придется серьезно разбираться: кому и в какому объеме положена выплата.

В данном случае, вполне вероятно, пенсионер самостоятельно не сможет определить расчетный размер накопительной пенсии менее 5% по отношению к сумме накопительной и страховой пенсий. Это сложные расчеты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для двух групп граждан, имеющих право на получение пенсионных накоплений всей суммой сразу, изменят правила начисления и расчётов трудовых пенсий.

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