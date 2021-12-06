Джакарта, , 12:30 — REGNUM Правительство Индонезии решило отложить организацию поездки паломников в Мекку (Саудовская Аравия) для совершения умры из-за распространения нового штамма коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Паломники в Мекке (сс) ziedkammoun

Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что паломники смогут совершить малое паломничество в Мекку (умра) в 2022 году.

Кроме того, в ряде стран из-за штамма «Омикрон» введен 10-дневный карантин для иностранных путешественников.

Напомним, отправка индонезийских паломников в Мекку должна была начаться в декабре 2021 года.