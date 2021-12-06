Мурманск, 6 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. За два года доходы бюджета Мурманской области выросли на 30%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jambulboy Доходы растут

«Повышение инвестиционной привлекательности региона привело к тому, что за последние два года бюджет Мурманской области вырос на 30%. То есть стало на треть больше средств, которые мы можем инвестировать в самые важные для людей сферы — здравоохранение, обновление дорог, общественного транспорта, благоустройство, образование», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, c начала года доходы бюджета Мурманской области от налоговых отчислений выросли на 27%.