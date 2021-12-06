Саратов, , 12:28 — REGNUM В Саратовской области за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 15 пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 4735 человек, сообщает 6 декабря региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шестеро мужчин и девять женщин в возрасте от 46 до 90 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии подтвердили 123 596 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 106 725 человек.

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