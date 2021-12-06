Красногорск, , 12:32 — REGNUM В 2021 года газифицировали треть всех населенных пунктов, которые нуждаются в газификации на территории Подмосковья. Об этом 6 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Газификация © пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова

При этом в 2022 году планируется удвоить темпы газификации, отметил глава Подмосковья.

«Мы треть газифицировали — тысячу населенных пунктов из трех тысяч. Следующий год ударный — за весь 2022 год мы должны газифицировать 1,9 тыс. населенных пунктов. Когда и какой населённый пункт будет газифицирован тоже является средством коммуникации», — сказал Воробьев.

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