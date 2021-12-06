Ханты-Мансийск, , 12:26 — REGNUM В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1771. Об этом 6 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1762 — на 11 человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 6 декабря подтвердили 90 844 случая заражения коронавирусом, вылечились 83 084 человека.

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