Москва, 6 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Объём Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за ноябрь 2021 года сократился в рублях на 58,7 млрд рублей. Об этом говорится в документе Минфина РФ, опубликованном 6 декабря на сайте министерства.

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По данным на 1 декабря 2021 года, объем ФНБ составил 13 трлн 886 331,2 млн. рублей или 185 196,0 млн долларов, что составляет 12 ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с законом о федеральном бюджете.

На счетах по уч`ту средств ФНБ в Банке России размещено 38 561,6 млн. евро, 4 178,7 млн. фунтов стерлингов, 600 304,0 млн. японских иен, 226 702,3 млн. китайских юаней, 405 708,4 кг. золота в обезличенной форме и 251,2 млн. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, объём Фонда национального благосостояния России по состоянию на 1 октября составил 13 трлн 898,52 млрд руб.

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