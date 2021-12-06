Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Падение пассажира на пути временно остановило движение по северной части второй (синей) линии Петербургского метрополитена. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе городской подземки.

Florstein Станция метро «Черная Речка», Петербург

«С 12:12 движение по Линии 2 осуществляется на участке «Купчино — Удельная» из-за падения пассажира на путь на станции «Озерки», — пояснили в пресс-службе.