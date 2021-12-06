Москва, , 12:25 — REGNUM Глава комитета Госдумы по делам молодежи Артем Метелев (фракция «Единая Россия») предложил меры поддержки волонтерского движения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря в рамках парламентских слушаний.

Волонтеры в борьбе с COVID-19 Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Автор «Мы предлагаем на льготной основе предоставить добровольцам право на льготной основе посещать учреждения культуры, спортивные события, учитывать волонтерский опыт при поступлении во все университеты, засчитывать профиль волонтерства как практику в вузе, быстро пройти медосмотр и получать медицинские книжки бесплатно, сейчас она стоит 4 тыс. рублей», — сказал Артем Метелев.

Он также сообщил, что законопроект о страховании волонтеров парламентарии рассчитывают внести в Госдуму до конца 2021 года.

Анатолий Домников. Автор «Законопроект подразумевает введение на федеральном и региональном уровнях обязательного страхования жизни и здоровья волонтеров в сферах деятельности, создающих повышенный риск. Под его действие попадают множество добровольцев, работающих в медицинских организациях и «красных зонах, — отметил председатель Профсоюза работников здравоохранения России и Общественного совета при Минздраве

Автор «Оцениваю данный законопроект исключительно положительно. Только в 2020 году для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом были привлечены более 13 тысяч добровольцев, среди которых 6 тысяч волонтёров — медиков, а также свыше 58 тысяч студентов и сотрудников образовательных и научных организаций, подведомственных Минздраву. Как видите, число волонтеров огромно. И каждый из них не побоялся и, рискуя здоровьем, нашел силы помогать всем тем, кто в этом нуждается. Конечно, все это сопряжено с высокой долей риска для здоровья. И, конечно же, они нуждаются во всевозможных мерах поддержки, в том числе и страховании», — подчеркнул профсоюзный деятель.

Анатолий Домников. Автор «Вдумайтесь, только по официальным данным, за последние 4 года добровольцы оказали медицинскую помощь общей продолжительностью более 3 млн часов — это почти 350 лет. С риском для жизни работает множество волонтеров и если они будут застрахованы, то это в известной степени им поможет. В свою очередь и профсоюз старается отметить работу волонтеров, так мы учредили специальные медали «За заслуги в борьбе с пандемией COVID-19», «Студенты-медики против коронавируса», которыми регулярно награждаем волонтеров. Для тех, кто стал волонтерами в период пандемии, существуют и денежные премии. Кроме того, в региональных организациях Профсоюза самостоятельно регулируют выплаты волонтерам-медикам из профсоюзных средств. В субъектах действуют профсоюзные программы, предусматривающие выплаты материальной помощи волонтерам, в случае получения ими вреда здоровью при осуществлении добровольческой деятельности. Так что исключительно важный и полезный закон», — заключил свой комментарий

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