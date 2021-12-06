Москва, 6 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по делам молодежи Артем Метелев (фракция «Единая Россия») предложил меры поддержки волонтерского движения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря в рамках парламентских слушаний.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Волонтеры в борьбе с COVID-19

Автор «Мы предлагаем на льготной основе предоставить добровольцам право на льготной основе посещать учреждения культуры, спортивные события, учитывать волонтерский опыт при поступлении во все университеты, засчитывать профиль волонтерства как практику в вузе, быстро пройти медосмотр и получать медицинские книжки бесплатно, сейчас она стоит 4 тыс. рублей», — сказал Артем Метелев.

Он также сообщил, что законопроект о страховании волонтеров парламентарии рассчитывают внести в Госдуму до конца 2021 года.

Анатолий Домников. Автор «Законопроект подразумевает введение на федеральном и региональном уровнях обязательного страхования жизни и здоровья волонтеров в сферах деятельности, создающих повышенный риск. Под его действие попадают множество добровольцев, работающих в медицинских организациях и «красных зонах, — отметил председатель Профсоюза работников здравоохранения России и Общественного совета при Минздраве

Автор «Оцениваю данный законопроект исключительно положительно. Только в 2020 году для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом были привлечены более 13 тысяч добровольцев, среди которых 6 тысяч волонтёров — медиков, а также свыше 58 тысяч студентов и сотрудников образовательных и научных организаций, подведомственных Минздраву. Как видите, число волонтеров огромно. И каждый из них не побоялся и, рискуя здоровьем, нашел силы помогать всем тем, кто в этом нуждается. Конечно, все это сопряжено с высокой долей риска для здоровья. И, конечно же, они нуждаются во всевозможных мерах поддержки, в том числе и страховании», — подчеркнул профсоюзный деятель.

Анатолий Домников. Автор «Вдумайтесь, только по официальным данным, за последние 4 года добровольцы оказали медицинскую помощь общей продолжительностью более 3 млн часов — это почти 350 лет. С риском для жизни работает множество волонтеров и если они будут застрахованы, то это в известной степени им поможет. В свою очередь и профсоюз старается отметить работу волонтеров, так мы учредили специальные медали «За заслуги в борьбе с пандемией COVID-19», «Студенты-медики против коронавируса», которыми регулярно награждаем волонтеров. Для тех, кто стал волонтерами в период пандемии, существуют и денежные премии. Кроме того, в региональных организациях Профсоюза самостоятельно регулируют выплаты волонтерам-медикам из профсоюзных средств. В субъектах действуют профсоюзные программы, предусматривающие выплаты материальной помощи волонтерам, в случае получения ими вреда здоровью при осуществлении добровольческой деятельности. Так что исключительно важный и полезный закон», — заключил свой комментарий

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