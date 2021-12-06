Москва, , 12:20 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 3134 случая заражения коронавирусом, сообщили 6 декабря в столичном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Москве снижаются темпы суточного прироста. Днём ранее, 5 декабря, был выявлен 3301 случай заражения, два дня назад — 3356. Суммарное число заражений достигло 1 966 374.

За сутки в столичные стационары госпитализировали 767 человек, на ИВЛ в настоящее время находятся 560 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 32 136.