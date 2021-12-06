София, 6 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев приступил в Софии к завершающей фазе консультаций с представленными в парламенте политическими силами относительно формирования нового болгарского правительства. Об этом 6 декабря сообщило БНР.

President of Bulgaria Office Президент Болгарии Румен Радев

Согласно официальной информации, в понедельник, 6 декабря, глава государства встретился с народными депутатами от партии «Продолжаем перемены» (ПП), являющейся абсолютным лидером парламентских выборов 14 ноября.

По словам Р. Радева, в кабинете министров страны должны быть представлены все политические силы, готовые «работать над укреплением могущества болгарского государства». В свою очередь, лидер ПП Кирил Петков, являющийся основным кандидатом на пост премьер-министр Болгарии отметил, что стране необходимо иметь «стабильный кабмин, который будет активно сотрудничать с действующим Народным собранием (парламентом)».

Напомним, параллельно в Софии проходят консультации по формированию коалиционного правительства страны. В форуме принимают участие партии «Продолжаем перемены», БСП, «Есть такие люди» и «Демократическая Болгария».