Казань, , 12:20 — REGNUM В Татарии по состоянию на 6 декабря зарегистрировали 39 453 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 227 человек, днем ранее инфекцию выявили у 232 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Rosminzdrav.ru

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Выздоровели за время пандемии 32 623 ковид-пациента, скончались 1298 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 49 человек, количество летальных исходов возросло на семь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани в зимний период будут работать 82 хоккейные коробки, 21 каток и восемь освещенных лыжных трасс.

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