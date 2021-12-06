Тихвин, Ленинградская область, 6 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Пассажирам пришлось два часа сидеть в остывающем пригородном электропоезде сообщения «Тихвин — Бабаево» на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в ожидании возобновления подачи электричества. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственное управление на транспорте СК РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

Вынужденная остановка электропоезда сообщением «Тихвин — Бабаево» произошла вечером 5 декабря на перегоне станций Тихвин — Большой Двор, в связи с отключением внешнего источника электроэнергии.

«Со слов пассажиров, остановка электропоезда составила свыше двух часов при отключенной системе кондиционирования, обогрева и освещения», — заметили в ведомстве.

Следователями Ленинградского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.