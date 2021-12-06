Чита, , 12:18 — REGNUM Счётная палата (СП) Забайкалья в своем телеграм-канале 6 декабря известила об увеличении доходной части бюджета региона.

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«Доходы бюджета за девять месяцев 2021 года составили более 65 млрд рублей, или 73,6% к утвержденным бюджетным ассигнованиям и 65,9% к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям. Исполнено доходной части бюджета выше аналогичного периода 2020 года на 8,2 млрд рублей, или на 14,4%, в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 6,6 млрд. рублей (на 24,4%), безвозмездных поступлений на 1,6 млрд рублей (на 5,3%)», — сказано в официальном сообщении.

По мнению членов СП, основное влияние на увеличение налоговых поступлений в целом к аналогичному периоду прошлого года оказали: налог на прибыль организаций (с увеличением на 46,3%); акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (с увеличением на 40%); налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (с увеличением на 15%); налог на имущество организаций (с увеличением на 12,2%) и другие.

Расходы краевого бюджета за девять месяцев 2021 года исполнены в сумме 65,4 млрд рублей, что составляет 70,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям и 63,7% к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям. Исполнено расходной части бюджета выше аналогичного периода 2020 года на 7,9 млрд рублей, или на 13,8%. По исполнению расходов в крае лидирует социальная сфера (67,4% в общем объеме расходов краевого бюджета).

В целом, бюджет Забайкальского края за девять месяцев 2021 года исполнен с дефицитом в объеме 0,4 млрд рублей, что на 0,2 млрд рублей ниже аналогичного показателя предыдущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным.

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