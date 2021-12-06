Минск, 6 декабря, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Белоруссии надеются на возобновление уже в ближайшее время полноценного политического диалога между Минском и Хельсинки. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравлении народу Финляндии с Днём независимости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Белорусский лидер отметил, что за последние сто с лишним лет Финляндия добилась заметных успехов в своем развитии, стала примером для многих государств мира по уровню жизни, образования, инноваций и медицины.

«Беларусь всегда с уважением относилась к Финляндии как к ментально близкому, надёжному партнеру. Убежден, что в скором времени Минск и Хельсинки смогут возобновить полноценный политический диалог», — подчеркнул Лукашенко в поздравлении, текст которого опубликован на сайте президента Белоруссии.

Он также добавил, что Минск «неизменно заинтересован» в продолжении плодотворного сотрудничества с финской стороной в сферах «зелёной» экономики, энергетики, науки и образования, лесной промышленности, сельского хозяйства.