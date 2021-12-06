Воронеж, , 12:17 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 727 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 декабря. Накануне, 5 декабря, сообщалось о 735 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 181 689 случаев заражения коронавирусом. За весь период от COVID-19 выздоровели 127 661 пациент, за сутки выписаны 532 человека.

На 6 декабря в региональной статистике ковидной смертности значится 9 179 летальных исходов. Накануне, 5 декабря, сообщалось о 9 131 умершем COVID-пациенте. В федеральной статистике содержатся данные о 6 013 умерших от ковида воронежцев, в том числе за последние сутки скончались 45 человек.