Белогорск, Амурская область, , 12:26 — REGNUM В Белогорске Амурской области пока так и не достигнута договорённость между депутатами думы, большинство из которых — члены КПРФ, и мэром города. Заседание, назначенное на 7 декабря, было перенесено, сообщило Амур.INFO.

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Заседание отложили до 10 декабря в связи с тем, что на нём не сможет присутствовать большая часть депутатов. Перенесли сессию несмотря на то, что глава города Станислав Мелюков очень просил провести заседание и не сорвать его — поправки срочно нужно принимать, чтобы использовать перечисленные в казну деньги.

«Такие изменения до конца года придется вносить еще дважды и они тоже будут связаны с выделением средств из областного бюджета. Обращаюсь к депутатам от КПРФ — не сорвите это и оставшиеся заседания Совета. Читать вам нотации и взывать к разуму нет смысла, все всё прекрасно понимают. Документы членам депутатской комиссии по бюджету администрация вместо аппарата горсовета подготовит», — отмечал Станислав Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, в думе города Белогорска Амурской области произошёл очередной скандал. После того, как большинство мест в представительном органе заняли члены КПРФ, плодотворных заседаний не получается. 2 декабря депутаты должны были принимать поправки в бюджет на 2021 год, но представители компартии на заседание не пришли, оно было сорвано.