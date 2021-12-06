Париж, , 12:15 — REGNUM Санитарно-медицинское агентство Франции Sante publique France объявило о 25 случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает Le Parisien.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным агентства, за выявленными случаями заражения штаммом «Омикрон» внимательно следят органы здравоохранения, чтобы отследить контакты заболевших и обозначить профилактические меры с целью сохранения здоровья населения.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции за сутки выявили 42 252 случая заражения коронавирусом.

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