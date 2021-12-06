Минск, , 12:25 — REGNUM Россия не собирается нападать на Украину, более того, в Москве и Минске видят, каковы намерения США и НАТО относительно Украины. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 6 декабря, передаёт БелТА.

Александр Лукашенко President.gov.by

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По его словам, Запад навесил на Россию ярлык, чтобы «молотить» её. Однако Россия прекрасно видит, что происходит на Украине, что планируют сделать там США и НАТО. И Россия, и Белоруссия не приемлют этого.

«Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в течение декабря многое поменяется, все увидят «эту развязку от Черного до Балтийского моря», кроме того, какие-то «очень большие» развязки произойдут после Нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет государством, «демократическим» и «перспективным» как Украина, как этого требуют страны Запада.

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