Уфа, 6 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Нагрузка на систему здравоохранения в связи с пандемией снижается в Башкирии. Об этом 6 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы видим существенное снижение смертности от коронавируса. В целом нагрузка на систему здравоохранения в связи с пандемией снижается. А это значит, что принятые нами меры вполне адекватны сложившейся ситуации», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что в Башкирии развёрнуты 2,8 тысяч инфекционных коек. При этом свободными остаются 30% таких коек.

По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, медучреждения, которые были ранее перепрофилированы под COVID-госпитали, возвращают к плановой работе.

Отмечается, что прививку от COVID-19 в республике получили 2 031 793 человека, завершили вакцинацию от этой инфекции 1 798 259 человек.

«Это соответственно 81,8 и 72,4 процента подлежащего вакцинации населения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно данным на 6 декабря в регионе выявили 632 носителя коронавирусом. Всего в республике выявили 110 282 таких пациента. При этом справились с вирусом 99 209 человек, в том числе 639 человек победили вирус в минувшие 24 часа. За сутки констатировали смерть 36 пациентов с COVID-19, всего в регионе скончались 3764 таких пациента.