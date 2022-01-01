Москва, , 12:08 — REGNUM Почти половина жителей России (49%) радуются длинным новогодним каникулам. Всё равно, как долго будут продолжаться новогодние каникулы 25%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Считают, что длинные новогодние каникулы давно пора сократить 17% опрошенных. По их мнению, «нет денег для такого длительного отдыха»; «поощрение алкоголизм».

Положительное отношение к праздничной январской декаде в большей степени свойственно женщинам, чем мужчинам — 54% против 45% и людям моложе 34 лет (53%). Отрицательное отношение у людей старше 45 лет (23%).

Опрос проведен 26 ноября — 3 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 316 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, лучший новогодний подарок для мужчин — внимание и любовь второй половины.

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