Варшава, 6 декабря 2021, 12:11 — REGNUM В министерстве иностранных дел Польши рассчитывают, что президента США Джо Байден в ходе намеченных на 7 декабря переговоров с президентом России Владимиром Путиным проявит твердость. Об этом 6 декабря заявил главы польского МИД Марчин Пшидач в эфире Польского радио.

Заместитель государственного секретаря МИД Польши Марчин Пшидач
Заместитель государственного секретаря МИД Польши Марчин Пшидач
Министерство иностранных дел Польши

Как отметил Пшидач, Байден был одним из «архитекторов расширения» Североатлантического альянса (НАТО) в восточном направлении в 1990-е годы, а также являлся вице-президентом США, когда бывший американский лидер Барак Обама принимал решение о расширении влияния НАТО в Европе.

«Я надеюсь, что во время завтрашнего разговора Байден проявит себя в качестве твердого переговорщика, который будет посылать соответствующие сигналы», — сказал он.

При этом замглавы МИД Польши указал, что, по его мнению, США не нужно обсуждать так называемые «красные линии», о которых ранее говорил российский лидер.

«Я убежден, что ни Джо Байден, ни западный мир вообще не согласится с тем, что это Владимир Путин очертит Западу границы возможного сотрудничества», — добавил Пшидач.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Белом доме подтвердили, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом пройдут 7 декабря в формате видеосвязи.